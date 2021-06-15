15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

Son dakika haberine göre 'nca yasa dışı yollarla Türkiye'den 'a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY mensubunun yakalandığı açıklandı.

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Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs, Edirne İpsala'daki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

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