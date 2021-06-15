Son dakika: MSB duyurdu: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı'nca yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ/PDY mensubunun yakalandığı açıklandı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs, Edirne İpsala'daki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.
Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs, İpsala/Edirne'deki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/m4hHJZ7Sbi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 15, 2021