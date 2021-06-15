Son dakika: DSÖ'den Türkiye’ye tebrik

BAKAN KOCA SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:



"İçinde bulunduğumuz şu günlerde pandeminin akut döneminin bitmeye yakın olduğunu ve tünelin ucundaki ışığı görmeye başladığımızı düşünüyorum. Bu pandemi toplumlarımızı birçok açıdan etkiledi ve ciddi sarsıntılara neden oldu. Ekonomi ve turizm gibi birçok sektör de pandemi nedeniyle ağır darbeler aldı. Tüm ülkeler bu sorunların içerisinden çıkmak için büyük bir gayret gösteriyorlar. Ancak, bu durum ciddi bir sorunu ve tehdidi de beraberinde getiriyor.

Ekonomik kaygılar ve beklentiler doğrultusunda insan sağlığını korumaya yönelik gibi görünen önlemlerin bir araç olarak kullanıldığı, siyaset malzemesi yapıldığı, halk sağlığı açısından çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Bu durum DSÖ başta olmak üzere biz sağlıkçıların hepsine çok önemli sorumluluklar yüklüyor. Yaptığınız seyahatler ve görüşmeler sırasında bu kaygıyı paylaşacağınızdan hiç şüphe duymuyorum."