Son dakika: 3. doz koronavirüs aşısı geliyor! Hatırlatma dozu hangisi olmalı?

SGK'LI İŞÇİ VE MEMUR AŞILANACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Twitter'dan Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm işçi ve memurlara bugünden itibaren aşı randevu kaydı açılacağını duyurdu. Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından "İşçi ve memurların tamamı için yarın büyük bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" mesajını paylaştı. SGK'lı tüm çalışanlar bugünden itibaren randevularını alarak aşı olacak.