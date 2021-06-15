15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: 3. doz koronavirüs aşısı geliyor! Hatırlatma dozu hangisi olmalı?

haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı kampanyası hızlanırken 3. doz ‘hatırlatma’ aşısı için planlama gündemde. Bunun için antikor ölçümleri de yapılacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Son dakika: 3. doz koronavirüs aşısı geliyor! Hatırlatma dozu hangisi olmalı?

Pandemi konusunda yaz çalışmalarında birden fazla başlık bulunuyor. Hedef hem 14 Ocak'ta başlayan aşılamanın başarılı şekilde sürmesi, hem de aşı duyarsızlığı ve karşıtlığıyla mücadele.



Diğer taraftan hatırlatma dozu olarak tanımlanan üçüncü doz aşılar için planlama yapılıyor. Çalışmalar, gelişmelere göre seçenekli olarak devreye sokulacak.

Hürriyet'in haberine göre, hatırlatma dozu için hangi aşıyla yoluna devam edeceğine ilişkin karar verecek. , veya yerli aşı seçenekleri değerlendirilecek. Önce farklı aşılarla hatırlatma dozu denemesi yapılacak.

Sonra antikor ölçülecek, eğer antikor beklenen düzeyde oluşur ve korunursa, hatırlatma dozunda ne kullanılacağı belli olacak. Bakanlığı bu süreçte, toplumun geneli hakkında fikir veren bir antikor çalışması yapacak.

Rastgele örnekler alınarak, yaklaşık bir bağışıklık haritası çıkartılabileceği belirtiliyor. Çıkacak sonuca göre, hatırlatma dozlarının 6 ay olarak bilinen süreleri de değişebilecek. 2022, yoğun olarak üçüncü doz aşıların yapılacağı bir yıl olacak.

SEYYAR AŞI

Diğer taraftan, aşı karşıtlığı ve aşı duyarsızlığı da tartışılıyor. Yaş gruplarına ilişkin aşı takviminin tamamlanmasının ardından, yüzde 70 toplumsal bağışıklığın oluşup oluşmadığına bakılarak, farklı öneriler gündeme gelebilecek.



Ağustos ayındaki tabloyu daha net gördükten sonra seyyar aşı çalışmaları yapılabileceği belirtiliyor. Özellikle aşı duyarsızlığı olanlar için yayla, tarla, ova, seracılık yapılan bölgeler, sayfiyeler, hatta büyük şehirlerin meydanlarına seyyar aşı stantları kurulabileceği öne sürülüyor.

ŞANLIURFA'DA AŞI KUYRUĞU

'da dün sabah erken saatlerde çok sayıda kişi bünyesindeki COVID-19 aşılama birimi önünde uzun kuyruk oluşturdu.

SGK'LI İŞÇİ VE MEMUR AŞILANACAK

Sağlık Bakanı dün Twitter'dan 'na () kayıtlı tüm işçi ve memurlara bugünden itibaren aşı randevu kaydı açılacağını duyurdu. Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabından "İşçi ve memurların tamamı için yarın büyük bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!" mesajını paylaştı. SGK'lı tüm çalışanlar bugünden itibaren randevularını alarak aşı olacak.

REKOR DOZLA HEDEFİ AŞTIK 842.494

Bakan Koca, dün sabah saatlerinde koronavirüsle mücadele kapsamında en yüksek günlük doza ulaşıldığını Twitter'dan "Şu ana kadarki en yüksek günlük doza ulaşıyoruz: Bir günde 750 bin doz. Kısa süreliğine geçerli bir ilk!" mesajıyla paylaşmıştı.



Bakan Koca gece yarısı paylaştığı mesajında hedeflenenden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yapıldığını duyurdu: "14 Haziran Pazartesi toplam aşı dozu raporu: 842 bin 494. Hedeflediğimizden 92 bin 494 doz daha fazla aşı yaptık." Öte yandan dün Rus Sputnik V aşısının ilk partisinin uçakla Türkiye'ye geldiği iddia edildi.

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