Son dakika: Marmara'daki deniz salyasından sonra kıyılarımızdaki yeni tehlike: İzmir'de Sargassum istilası
Son dakika haberine göre Marmara Denizi'ndeki müsilaj felaketinin ardından İzmir'de yeni tehlike ortaya çıktı. Dikili ilçesi kıyılarını Sargassum (Kahverengi Alg) isimli deniz yosunları istila etti. Akdeniz ve Ege’de de deniz ekosistemini hızla olumsuz etkileyeceğini ve turizm faaliyetlerini sekteye uğrayacağını ifade eden Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin, önlem alınması çağrısını yaptı. Peki Sargassum sağlığımızı tehdit ediyor mu? İşte detaylar...
Hemen önlem alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin, "Deniz kıyılarımızdaki 'Müsilaj' istilasına ek olarak, acilen gerekli tedbirler alınmazsa Dikili sahillerindeki gibi yoğun olarak yeni yeni görmeye başladığımız 'Sargassum' isimli kahverengi deniz yosununun yakın zamanlarda oldukça önemli olumsuz etkileriyle karşılaşabiliriz. Biran önce kıyılarımızda Sargassum popülasyonunun miktarı tespit edilmesi, kıyıya vuranların yerel yönetimler tarafından toplanarak bertaraf edilmesi ve yöre halkının bilinçlendirilmesi önem arz ediyor" dedi.
ÇÜRÜK YUMURTA KOKUSUNA BENZER KOKUSU VAR: SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR
Denizlerde tehlikesiz olan ve karada görüldüğünde çürük yumurta kokusuna benzer bir kokuyu etrafa yayan bu yosunlar, Akdeniz kıyılarında, Kaş, Kalkan, İskenderun ve Gökova civarında oldukça sık görülüyor.
"Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor" diyen Prof. Dr. Biyolog Barbaros Çetin "2019 yılında Meksika'nın Karayip Denizi kıyılarındaki dünyaca ünlü plajları, çamur rengi yosunların istilasına uğradı. 621 mil kıyı etkilendi. Uzmanlar küresel iklim değişimi nedeniyle deniz suyunun ısınması ve deniz akıntılarının yön değiştirmesinin etkili olduğunu ifade etmişlerdi.
Bozuk yumurta kokusu yayan yosunlar, turistlerin plajlardan uzak durmasına ve otel rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu. Kıyıya vuran yosunlar hava ile temas sonucu bir süre sonra çürümeyle birlikte hidrojen sülfür üretiyor. Havada solunum problemlerinden cilt döküntülerine kadar her şeye neden olabilecek yakıcı bir gaz olma özelliği taşıyor. Suda oldukça asidik olan hidrojen sülfür, yüzücüler için toksik olabiliyor. Deniz yosununa temas eden veya yakın olan kişiler kalp çarpıntısı, baş dönmesi ve baş ağrıları bildirmişler" şeklinde konuştu.
Barbaros Çetin, şöyle devam etti:
"Sargassum, tüm yaşam döngüsünü bir alt tabakaya bağlanmadan tamamlayabilen eşsiz bir kahverengi deniz yosunudur. Temel tür olarak küçük balıklara ve omurgasızlara barınak sağlayarak, denizin sahil veya deniz tabanına yakın olmayan kısımlarında önemli bir ekolojik rol oynar. Bu yüzen yaşama alanı, deniz kaplumbağalarının yanı sıra hayati önemde yengeçler, karidesler gibi birçok deniz hayvanı için yiyecek, barınak ve üreme alanı sağlarlar.
Örneğin; deniz kaplumbağalarının tüm yaşamları boyunca önemli yiyeceklerinden biridir. Dikili kıyıları caretta caretta'ların Kuzey Ege bölgesindeki en önemli üreme alanıdır. Ne yazık ki yerel yönetimler tarafından gerekli tedbirler alınmamaktadır. Dikili deniz bölgesinde yasak dönemde, ekolojik olmayan yöntemlerle yapılan balıkçılık faaliyetleri de bölgesel deniz ekosisteminin dengesinin korunması açısından olumsuzluk oluşturmuştur."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR OGM işçi alımı başvuru ekranı: 2021 OGM mevsimlik işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte kadro ve şartlar...
- KPSS başvuru son gün: 2021 KPSS Lisans başvuru nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- Ayasofyai Kebir Camii Şerifi onarımı sırasında dökülen mozaiklerden yapılan ve günümüzde ana giriş kapısının yan tarafında olan tuğra hangi padişaha hediye edilmiştir?
- John F. Kennedy'ye ilk kurşun isabet ettiğinde, Keneddy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardır?
- Ünlü tarihi kişiler hakkında verilen bu bilgilerden hangisi doğrudur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
- Mike Tyson hangi hayvanın kafesteki türdeşlerine zorbalık yaptığını görüp, kafese girip onu dövmek için bakıcıya rüşvet teklif etmiştir?
- Survivor kim elendi? 13 Haziran Survivor kim gitti? Exxen ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Sedat Peker yakalandı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker tutuklandı mı, nerede? Son gelişmeler...
- Başvurular sorgusuz sualsiz kabul ediliyor! 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı! Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...
- 13 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- KPSS başvuruları ne zaman, ayın kaçında bitecek? KPSS başvuruları bitti mi, sona mı erdi?
- Survivor'da allak bullak eden seçim! Tepkileri üzerine çekti, açıklaması damga vurdu! "Ben böyle bir adam değilim"