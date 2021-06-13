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Marmara'da müsilaj temizliği! İşte müsilaj temizliğinden görüntüler

Marmara'yı tehlike altına alan deniz salyalarının temizliği için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, Anadolu Yakası'nda Kadıköy Sahili, Caddebostan Sahili, Bostancı İDO İskelesi, Küçükyalı Su Ürünleri Kooperatifi, Kuleli ve Tuzla mevkilerinde ekipler sabah saatlerinde çalışmalara başladı.

Giriş Tarihi: 13.06.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 12:14
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Marmara'da müsilaj temizliği! İşte müsilaj temizliğinden görüntüler

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için birçok noktada çalışmalar devam ediyor.

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Marmara'da müsilaj temizliği! İşte müsilaj temizliğinden görüntüler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında, Anadolu Yakası'nda Kadıköy Sahili, Caddebostan Sahili, Bostancı İDO İskelesi, Küçükyalı Su Ürünleri Kooperatifi, Kuleli ve Tuzla mevkilerinde ekipler sabah saatlerinde çalışmalara başladı.

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Marmara'da müsilaj temizliği! İşte müsilaj temizliğinden görüntüler

Caddebostan Sahili ve Bostancı İDO İskelesi mevkilerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koyuyor.

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Marmara'da müsilaj temizliği! İşte müsilaj temizliğinden görüntüler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ederken, İBB'ye ait teknelerin sahillere yakın kısımlarda dip temizleme çalışmaları sürüyor.

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Marmara'da müsilaj temizliği! İşte müsilaj temizliğinden görüntüler

Bakanlık ekiplerinin, sahillerde biriken müsilajları hortumlarla depolama tanklarına dolduracağı kaydedildi.