Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için yola çıkıyor! İşte kritik toplantıda ele alınacak konular

Azerbaycan ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek olan Erdoğan, 17 Haziran 2021 tarihinde Antalya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne başkanlık edecek; 18 Haziran'da da Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışını yapacak. Zirve ve Forum vesilesiyle ayrıca, Türkiye'de bulunacak Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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