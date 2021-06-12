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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için yola çıkıyor! İşte kritik toplantıda ele alınacak konular

Başkan , 14 Haziran'da gerçekleşecek 'ne katılmak için yarın 'e seyahat edecek. sonrası Başkan Erdoğan 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde 'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için yola çıkıyor! İşte kritik toplantıda ele alınacak konular

Başkan , 14 Haziran 2021 tarihinde icra edilecek 'ne katılmak amacıyla 13-14 Haziran 2021 tarihlerinde 'i ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede, 'nın önümüzdeki on yıla dönük adaptasyonu amacıyla başlatılan '' sürecinin temel unsurları değerlendirilecek. Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesini teminen atılacak adımların da ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve marjında düzenlenecek isimli kamuoyuna açık etkinliğin 'İstikrara Katkı' başlıklı oturumuna video mesaj aracılığıyla katılım sağlayacak. Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

15-16 HAZİRAN'DA AZERBAYCAN'I ZİYARET EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretlerinin ardından, Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ermenistan işgalinden kurtarılan ve zaferin ardından Azerbaycan'ın Kültür Başkenti olarak ilan edilen Şuşa'da yapılacak ikili görüşmelerde Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkânları ele alınacak.

MAÇI İZLEYECEK

Erdoğan, ziyaret vesilesiyle ayrıca 'ne hitap edecek ve A Milli Futbol Takımının 16 Haziran 2021 tarihinde Bakü'de oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte izleyecek.

Azerbaycan ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek olan Erdoğan, 17 Haziran 2021 tarihinde 'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne başkanlık edecek; 18 Haziran'da da Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışını yapacak. Zirve ve Forum vesilesiyle ayrıca, Türkiye'de bulunacak Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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