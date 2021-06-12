Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi için yola çıkıyor! İşte kritik toplantıda ele alınacak konular
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran'da gerçekleşecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için yarın Brüksel'e seyahat edecek. NATO Zirvesi sonrası Başkan Erdoğan 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran 2021 tarihinde icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak amacıyla 13-14 Haziran 2021 tarihlerinde Brüksel'i ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirvede, NATO İttifakı'nın önümüzdeki on yıla dönük adaptasyonu amacıyla başlatılan 'NATO 2030' sürecinin temel unsurları değerlendirilecek. Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesini teminen atılacak adımların da ele alınması öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve marjında düzenlenecek Brüksel Forumu isimli kamuoyuna açık etkinliğin 'İstikrara Katkı' başlıklı oturumuna video mesaj aracılığıyla katılım sağlayacak. Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.
15-16 HAZİRAN'DA AZERBAYCAN'I ZİYARET EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika ziyaretlerinin ardından, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ermenistan işgalinden kurtarılan ve zaferin ardından Azerbaycan'ın Kültür Başkenti olarak ilan edilen Şuşa'da yapılacak ikili görüşmelerde Türkiye Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkânları ele alınacak.
MAÇI İZLEYECEK
Erdoğan, ziyaret vesilesiyle ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecek ve A Milli Futbol Takımının 16 Haziran 2021 tarihinde Bakü'de oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte izleyecek.
Azerbaycan ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek olan Erdoğan, 17 Haziran 2021 tarihinde Antalya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne başkanlık edecek; 18 Haziran'da da Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışını yapacak. Zirve ve Forum vesilesiyle ayrıca, Türkiye'de bulunacak Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
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