Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan doktorla görüştü
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kayseri'nin Develi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü.
Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri'nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.