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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan doktorla görüştü

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı , 'nin Develi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan doktor ile telefonda görüştü.

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Giriş Tarihi: 14.06.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan doktorla görüştü

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri'nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

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