Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun çok büyük bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı paylaşılırken, bazı uyarılarda bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağmur yağacak mı? Yağmur ne zaman sona erecek? İşte 5 günlük hava durumu
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
Öğle saatlerinden sonra Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Kırşehir, Yozgat, Amasya, Tokat, Samsun çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinde YEREL kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL DAHİL ÇOK SAYIDA İLE UYARI
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu), Göller Yöresi (Isparta, Burdur), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı) ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları) ile Çorum çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
HAVA SICAKLIKLARI BU HAFTA NASIL OLACAK?
Hava sıcaklıklarının Ülkemizin iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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