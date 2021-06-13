13 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon! 4 kişi tutuklandı

İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon! 4 kişi tutuklandı

'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 9 Haziran'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Beyoğlu İlçe Başkanı 'un da bulunduğu 7 kişiyi gözaltına almıştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
ABONE OL
İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon! 4 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Beyoğlu İlçe Başkanı 'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Haziran'da, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Bu kapsamda, , Beyoğlu ve başta olmak üzere 8 ilçedeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu 7 kişiyi gözaltına almıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA