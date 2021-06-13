İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon! 4 kişi tutuklandı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 9 Haziran'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu 7 kişiyi gözaltına almıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Haziran'da, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
Bu kapsamda, Bahçelievler, Beyoğlu ve Beykoz başta olmak üzere 8 ilçedeki 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da bulunduğu 7 kişiyi gözaltına almıştı.
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