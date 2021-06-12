Son dakika: Türkiye'den Libya'ya üst düzey kritik ziyaret! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan önemli açıklamalar

Altun, "Bugün Libya'nın birliği, barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptık. Bugün burada ayrıca İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ammar El-Lafi ile de bir araya geldik. Kendisiyle medya iletişim alanındaki iş birliğimizi derinleştirmeye yönelik baş başa verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.