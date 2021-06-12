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Son dakika: Türkiye'den Libya'ya üst düzey kritik ziyaret! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... İletişim Başkanı , Başkan 'ın talimatıyla 'da gerçekleştirilen üst düzey kritik ziyarete dair önemli bir açıklamada bulundu. Altun, ", Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde etkin, muteber ve güçlü bir aktör olarak varlık göstermeye, bölgesel ve küresel barış ve huzura katkı sunmaya devam edecektir." dedi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Son dakika: Türkiye'den Libya'ya üst düzey kritik ziyaret! İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan önemli açıklamalar

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dış İşleri bakanımızın başkanlığındaki bir heyetle, son gelişmeleri değerlendirmek üzere geldiğimiz Libya'dan ayrılıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Altun, "Bugün Libya'nın birliği, barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptık. Bugün burada ayrıca İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ammar El-Lafi ile de bir araya geldik. Kendisiyle medya iletişim alanındaki iş birliğimizi derinleştirmeye yönelik baş başa verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde etkin, muteber ve güçlü bir aktör olarak varlık göstermeye, bölgesel ve küresel barış ve huzura katkı sunmaya devam edecektir." açıklamasını yaptı.

Görüşmelere; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın katıldı.

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