İstanbul ve Ankara'ya sağanak uyarısı! 5 bölge için alarm verildi
İstanbul ve Ankara'nın yeni haftaya sağanak yağışlar altında başlayacağı açıkladı. 5 bölgeyi uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışların beklendiği illeri açıkladı. Hafta boyunca birçok ilde yağmur yağacağı belirtilirken dolu ve su baskınları için de alarm verildi. Peki hangi illere yağmur yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta için Türkiye'nin 5 bölgesine sağanak yağış uyarısında bulundu.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Çorum çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
ESKİŞEHİR YENİ HAFTAYA YAĞIŞ İLE BAŞLAYACAK
Meteorolojinin tahminlerine göre Eskişehir'de haftanın ilk gününde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Eskişehir'de haftanın ilk gününde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği aktarıldı.
Metrekareye 21 ile 50 kilogram arasında yağış düşmesi beklenildiği bildirildi. Meteoroloji, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. Ayrıca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların komşu il Kütahya'da da etkili olacağı aktarıldı.
BALIKESİR DE LİSTEDE
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Balıkesir için gök gürültülü sağanak yağış uyasında bulundu. Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış sırasında ani sel, yıldırım atması, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmasını konusunda uyardı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Yapılan son değerlendirmelere göre, Balıkesir İl Genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yarın 14 Haziran 2021 Pazartesi ilk saatlerden itibaren yerel olarak kuvvetli (20 -50 kg/m2) olması beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Doğu Anadolu Bölgesinde kuvvetli yağış uyarısında bulunularak sel, su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölge illerinde gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 13, Iğdır'da 20, Erzurum'da 8, Kars'ta 7, Ağrı'da 16, Bayburt'ta 11, Ardahan'da 9 derece.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Erzincan ve Ağrı'da 26, Iğdır'da 33, Erzurum'da 22, Kars'ta 23, Bayburt'ta 21, Ardahan'da 19 derece olması öngörülüyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!
Meteoroloji, bu geceden itibaren bir çok ilde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı şu şekilde:
"Bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Pazartesi) Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu), Göller Yöresi (Isparta, Burdur), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı) ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları) ile Çorum çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"
MANİSA'YA DA SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Manisa için 14 Haziran Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Manisa'nın kuzey ve doğu ilçelerinde (Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gölmarmara, Turgutlu, Ahmetli, Salihli, Gördes, Demirci, Köprübaşı, Selendi, Kula, Alaşehir, Sarıgöl) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yarın (14.06.2021 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (20- 50 kg/m2) olması beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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