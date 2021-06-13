İstanbul ve Ankara'ya sağanak uyarısı! 5 bölge için alarm verildi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Bayburt, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.