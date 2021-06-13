İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe! 14 gözaltı var
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.
GÜNDEM AA
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Haziran'da DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları kapsamında, 13 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.