12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı paylaşımı: 33 milyonuncu doz aşı yapıldı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı , hızlanan aşılama süreciyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bilindiği üzere; aşı kapsamında yeni meslek grupları dahil edilmişti. Bakan Koca, "3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptı" dedi.

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Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı paylaşımı: 33 milyonuncu doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı seferberliği ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, "3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık." dedi.

Bakan Koca, "Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz." mesajını verdi.

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