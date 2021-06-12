Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı paylaşımı: 33 milyonuncu doz aşı yapıldı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hızlanan aşılama süreciyle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bilindiği üzere; aşı kapsamında yeni meslek grupları dahil edilmişti. Bakan Koca, "3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı seferberliği ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, "3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık." dedi.
Bakan Koca, "Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz." mesajını verdi.
3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık. Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021