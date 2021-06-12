Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı paylaşımı: 33 milyonuncu doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı seferberliği ile ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Koca, "3 saat önce 33 Milyonuncu doz aşıyı yaptık." dedi.

Bakan Koca, "Sırası gelenleri kararlaştırdığımız saatte bekliyoruz." mesajını verdi.