Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir vefat etti
Son dakika... MSB, "Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, bir askerimizin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
"COVID-19 TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE VEFAT ETTİ"
Açıklamada, "Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.