Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir vefat etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, bir askerimizin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

"COVID-19 TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE VEFAT ETTİ"

Açıklamada, "Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.