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Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir vefat etti

Son dakika... MSB, "Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş , COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz." açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Son dakika: MSB acı haberi duyurdu: Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir vefat etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, bir askerimizin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

"COVID-19 TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE VEFAT ETTİ"

Açıklamada, "Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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