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Son dakika: Başkan Erdoğan'ı "Tayyip Dede" diye seslenerek durdurdular! Çocuklara sürpriz hediye

Son dakika haberine göre Başkan , 'da "Tayyip dede" diye seslenerek durduran çocuklara oyuncak dağıttı. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'ı Tayyip Dede diye seslenerek durdurdular! Çocuklara sürpriz hediye

Başkan Erdoğan, dün öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için 'ne gitti.

Erdoğan'ın konvoyu üzerinde durdu.

Başkan Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan'ın konvoyunun durması ve oyuncak dağıtımı cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde çocukların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tayyip Dede" diye seslendiği duyuluyor.

Bazı vatandaşlar da makam aracının yanında Erdoğan ile sohbet edip fotoğraf çektiriyor.

Bu sırada Erdoğan'ın yanında İletişim Başkanı 'un da olduğu görülüyor.


İşte konvoyu durduran o ses İŞTE KONVOYU DURDURAN O SES

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