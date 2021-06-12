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Son dakika! Ağrı'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı

Son dakika haberi... ’nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir terörist öldürülürken, bir asker hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 12.06.2021
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Son dakika! Ağrı'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı

SON DAKİKA HABERİ | Edinilen bilgilere göre Iğdır-Doğubayazıt arasında Ağrı Dağı bölesinde teröristlerce zırhlı araca el bombası atıldı.

Patlamanın etkisiyle bacağına şarapnel parçası saplanan bir asker yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, olayın ardından başlatılan operasyonda bir terörist öldürüldü.

Kaçmaya çalışan teröristlerin yakalanması için çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

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