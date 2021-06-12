Son dakika | Ankara Ağır Ceza hakimi Buket Demirel'den kötü haber! Evinde ölü bulundu
Son dakika haberi...Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu. Demirel, Reyhanlı'daki bombalı saldırının Ankara'da görülen duruşmasında ifadeler nedeniyle mahkeme başkanının gözlerinin dolması üzerine, gözyaşlarını eliyle silmesiyle gündeme gelmişti...
Ankara Ağır Ceza Hakimi Buket Demirel, Yenimahalle ilçesi Batıkent mahallesindeki evinde sabah saatlerinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Demirel'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
REYHANLI'DA KANLI SALDIRI
Hatay Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırı sonucunda 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava güvenlik gerekçesiyle Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.
GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Buket Demirel, patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör'ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör'ün, "9 yaşına gelen çocuğum 'benim babamın kefeni niye kanlı' diye hesap soruyor. 2.5 yaşına gelen çocuğum da 'babam nerede' diye bana soruyor" ifadeleri nedeniyle gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti.