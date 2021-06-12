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Son dakika | Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi önemli temas

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'li mevkidaşı Biden'la yapacağı görüşmeden önce Kalın, ABD'li Sullivan'la konuştu. Kalın - Sullivan ikili görüşmenin detaylarını ve bölgesel konuları ele aldı.

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Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Son dakika | Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi önemli temas

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere Afganistan, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi marjında yapılacak ikili görüşmenin detayları ve ele alınacak konular görüşüldü.

NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin olumlu gündemle ilerletilmesi ve stratejik işbirliğine odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren tüm konuların karşılıklı çıkar ve saygı anlayışıyla ele alınması gerektiği hususunda mutabık kalındı.

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