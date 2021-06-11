11 Haziran 2021, Cuma
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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: Toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: Toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yaptığımız müsilaj temizliğimizi, 3'üncü günü olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdük. 10 Haziran'da topladığımız 341,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." dedi.

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Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: Toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 8 ve 9 Haziran'da yaptığımız müsilaj temizliğimizi, 3'üncü günü olan 10 Haziran'da 52 bölgede sürdürdük. 10 Haziran'da topladığımız 341,1 metreküp müsilajla birlikte toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." dedi.



İL İL AÇIKLADI

Bakan Kurum, "Üç günün sonunda illerimize göre; İstanbul 174,6 m³ Kocaeli 77,5 m³ Bursa 63 m³ Tekirdağ 28 m³ Balıkesir 114 m³ Çanakkale 118 m³ Yalova 158 m³ olmak üzere toplamda 733,1 m³ müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük." dedi.



7 GÜN 24 SAAT MESAİ
Bakan Kurum, "Ülkemizin tek iç denizi, nazar boncuğu Marmara Denizi'mizi görüntü kirliliğinden ve kötü kokudan kurtarmak için tüm ekiplerimizle sahada 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çocuklarımıza denizlerimizi temiz, ülkemizi yeşil ve sağlıklı bırakacağız." ifadelerini kullandı.

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