Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: Toplamda 733,1 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik





İL İL AÇIKLADI

Bakan Kurum, "Üç günün sonunda illerimize göre; İstanbul 174,6 m³ Kocaeli 77,5 m³ Bursa 63 m³ Tekirdağ 28 m³ Balıkesir 114 m³ Çanakkale 118 m³ Yalova 158 m³ olmak üzere toplamda 733,1 m³ müsilajı toplayarak Marmara Denizi'mizi temizlemeyi sürdürdük." dedi.