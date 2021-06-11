Son dakika: CHP'li başkan Alim Karaca trafikte terör estirmişti! Tanık ifadesi davaya damga vurdu: Maganda olduklarını düşündük

ADALETİN PEŞİNDE KOŞACAĞIM

Özbakır, "Öncelikle ben İstanbul'dan bin km belki daha fazla yol geldim, mahkemeye katılmak adaleti aramak için. Başkanın, daha önceden tarihi belli olan duruşmaya gelmemesi üzücü. Ben İstanbullardan geliyorum hakkımı savunuyorum. Sonuna kadar adaletin peşinde koşacağım. Avrupa İnsan Hakları mahkemesine de inse gideceğim. Ben haklılığıma inanıyorum. Adalete de güveniyorum ve adalet kısa bir sürede de tecelli edecek. Arabanın yaklaşık olarak zararı 6 bin 500 -8 bin TL civarı. Ama tabi maddiyattan daha önemli olan şey manevi zararları. Sonuna kadar da takip edeceğim" ifadelerini kullandı.