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Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya miktarı
"Marmara Hepimizin" sloganıyla 8 Haziran'da Marmara Denizi Eylam Planı'nı açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan seferberlik kapsamında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı. İşte 16 bölgede denizden toplanan deniz salyası miktarı...
Giriş Tarihi: 10.06.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 14:00
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Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı
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Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı
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Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı
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Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı
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Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı