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Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya miktarı

"Marmara Hepimizin" sloganıyla 8 Haziran'da Marmara Denizi Eylam Planı'nı açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan seferberlik kapsamında İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı. İşte 16 bölgede denizden toplanan deniz salyası miktarı...

Giriş Tarihi: 10.06.2021 13:58 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 14:00
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Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı
Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı

Deniz salyası olarak bilinen müsilaj konusunda son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında iki günde yaklaşık 392 metreküp müsilaj toplandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı
Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı.

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Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı
Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı

2 GÜNDE 392 METREKÜP MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) TOPLANDI

Bu kapsamda ilk gün 15 bölgede denizden toplam 235,2 metreküp müsilaj toplandı. Çalışmaların ikinci gününde ise 16 bölgede denizden ve karadan toplama sistemi ile 156,6 metreküp müsilaj temizlendi.

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Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı
Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı

BAKANLIK EL ATTI: İSTANBUL'DA SEFERBERLİK

Müsilaj temizliği seferberliği kapsamında, 48 saatte İstanbul'da 103,8, Balıkesir'de 79, Kocaeli'nde 56, Yalova'da 53, Bursa'da 50, Çanakkale'de 27 Tekirdağ'da ise 23 metreküp olmak üzere toplam 391,8 metreküp müsilaj, Marmara Denizi'nden temizlenmiş oldu.

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Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı
Marmara'da müsilaj seferberliği! İşte denizden toplanan salya mikarı

Ayrıca "bariyer serme", "sorbent yayma", "yüzey sıyırma", "kıyıdan uzak noktalarda müsilaj biriktirme" gibi faaliyetler için de 27 tekne kullanıldı.Temizlik faaliyeti, denizden toplam 46 temizleme gemisi ile karada ise 3 noktada gerçekleştirildi.