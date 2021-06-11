Ne sanatı ne de trollüğü başarabildi! Gökhan Özoğuz'dan 'U' dönüşü
Sanat hayatında bir başarıya imza atamayan CHP'nin trol şarkıcısı Gökhan Özoğuz'un akıllara durunluk veren 'müsilaj' yorumu alay konusu olurken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki toplayan Özoğuz, yeni açıklamasıyla 'ironi' yaptığını iddia etti.
CHP yandaşı sözde sanatçı Gökhan Özoğuz, Marmara'yı saran ve deniz salyası olarak bilinen müsilajın Kanal İstanbul projesi için kasıtlı üretildiğini iddia ederek zihniyetinin de müsilaj kaplı olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.
"GEMİ KAZA YAPIYOR FİLMİYLE AYNI GİBİ BİR ŞEY Mİ YİNE?"
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arıtma tesisleri projelerini kapatmasını görmeyen Özoğuz Deniz salyası felaketini hükümet tarafından üretildiğini ima ederek, "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye bir şey duyduk. Bu salya ne oldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı? Bu Boğaz'da yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak Boğaz'dan gemi kaza yapıyor filmiyle aynı gibi bir şey mi yine? Yalanınız batsın." şeklinde uçuk bir paylaşım yaptı.
ALAY KONUSU OLDU
Özoğuz yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medyada alay konusu oldu.
Sosyal medya kullanıcıları Özoğuz'u alaya aldıkları ve tepki içeren yüzlerce paylaşım yaptı.
"İRONİ YAPTIM"
Tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan Özoğuz, İroni yaptığını iddia etti.
Özoğuz şu ifadeleri kullandı:
"Ya Ne olacaktı Gülümseyen gözler ile sırıtan yüz ifadesi Sayın Bakan Karaismailoğlunun " #Kanalİstanbul #denizsalyası nı bitirecek " açıklamasına tabiki bu mantıkla yorum yapılır. Ayna tutmak iyidir. İroni iyi çapari yapar"
TROLLÜKTE TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR
CHP yandaşı açıklamalarıyla bilinen Gökhan Özoğuz, sanat hayatında tutunamayınca çareyi siyasi trollüğe soyunmakta buldu. Yıllardır sanat adına başarılı bir işe imza atamayan Özoğuz, siyasi trollükte de çuvalladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve açıklandı! MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı! 2021 MSB PERTEM MSÜ 2. seçim aşaması ne zaman, nasıl olacak?
- Son dakika: Altın fiyatları neden düşüyor? 11 Haziran Gram altın, çeyrek, 22 ayar bilezik gramı fiyatları ne kadar?
- BİM'den elektrikli katlanır bisiklet sürprizi! 11 Haziran Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğu indirime doymadı! Bu hafta...
- Türkiye İtalya maçı kadrosu: Muhtemel 11'ler kimler? EURO 2020 Türkiye İtalya maçı ne zaman, saat kaçta?
- Bugün toplantı var mı? Kabine Toplantısı ertelendi mi, iptal mi oldu? Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?
- AÖF final sonuçları için kritik açıklama geldi! 2021 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Atatürk Üniversitesi açıkladı! ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman?
- ATA AÖF ders geçme notu kaç? 2021 ATA AÖF harf notu anlamları nedir? CC, CB geçer mi?
- AÇIKLANDI! ATA AÖF final sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Bahar dönemi...
- Yanardağ gibi patlamıştı gram altından ters köşe! Uzmanlardan altın fiyatları uyarısı: En az...
- Diyanet son dakika: Kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet yoluyla kurban kesim fiyatları kaç TL?
- 10 Haziran hibe desteği yattı mı? 3 bin TL ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?