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Ne sanatı ne de trollüğü başarabildi! Gökhan Özoğuz'dan 'U' dönüşü

Sanat hayatında bir başarıya imza atamayan 'nin trol şarkıcısı 'un akıllara durunluk veren 'müsilaj' yorumu alay konusu olurken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki toplayan Özoğuz, yeni açıklamasıyla 'ironi' yaptığını iddia etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Ne sanatı ne de trollüğü başarabildi! Gökhan Özoğuz'dan 'U' dönüşü

yandaşı sözde sanatçı , Marmara'yı saran ve deniz salyası olarak bilinen müsilajın için kasıtlı üretildiğini iddia ederek zihniyetinin de müsilaj kaplı olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.

"GEMİ KAZA YAPIYOR FİLMİYLE AYNI GİBİ BİR ŞEY Mİ YİNE?"
CHP'li İBB Başkanı 'nun arıtma tesisleri projelerini kapatmasını görmeyen Özoğuz Deniz salyası felaketini hükümet tarafından üretildiğini ima ederek, "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye bir şey duyduk. Bu salya ne oldu da bir anda çıktı ortaya da ilacı denmeye başlandı? Bu 'da yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak Boğaz'dan gemi kaza yapıyor filmiyle aynı gibi bir şey mi yine? Yalanınız batsın." şeklinde uçuk bir paylaşım yaptı.

ALAY KONUSU OLDU
Özoğuz yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları Özoğuz'u alaya aldıkları ve tepki içeren yüzlerce paylaşım yaptı.

"İRONİ YAPTIM"
Tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapan Özoğuz, İroni yaptığını iddia etti.

Özoğuz şu ifadeleri kullandı:

"Ya Ne olacaktı Gülümseyen gözler ile sırıtan yüz ifadesi Sayın Bakan Karaismailoğlunun " # #denizsalyası nı bitirecek " açıklamasına tabiki bu mantıkla yorum yapılır. Ayna tutmak iyidir. İroni iyi çapari yapar"

TROLLÜKTE TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR
CHP yandaşı açıklamalarıyla bilinen Gökhan Özoğuz, sanat hayatında tutunamayınca çareyi siyasi trollüğe soyunmakta buldu. Yıllardır sanat adına başarılı bir işe imza atamayan Özoğuz, siyasi trollükte de çuvalladı.

Musilaj bile senden daha akıllı "MUSİLAJ BİLE SENDEN DAHA AKILLI"

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