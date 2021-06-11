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Resmi Gazete'de yayımlandı: Yargıtay'a iki yeni üye

Son dakika haberleri... 'de yer alan karara göre, (HSK) eski üyeleri  ve , üyeliğine seçildi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Yargıtay'a iki yeni üye

HSK eski üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın Genel Kurul kararı gereği, eski üyeler Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir" denildi.

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