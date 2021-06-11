Resmi Gazete'de yayımlandı: Yargıtay'a iki yeni üye
Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) eski üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin, Yargıtay üyeliğine seçildi.
GÜNDEM ahaber.com.tr
HSK eski üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin, Yargıtay üyeliğine seçildi.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'nın Genel Kurul kararı gereği, eski üyeler Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir" denildi.