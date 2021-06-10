11 Haziran 2021, Cuma
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MSB'den flaş açıklama: Nusaybin'de 1 Mehmetçik şehit oldu

, 'de bir Mehmetçik'in silah kazası sonucu yaralandığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Nusaybin'de 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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Giriş Tarihi: 11.06.2021
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MSB'den flaş açıklama: Nusaybin'de 1 Mehmetçik şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Nusaybin'de 10 Haziran 2021 tarihinde silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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