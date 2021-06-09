Son dakika: KYK borçlarına yönelik flaş gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberi... Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işletmeler 2016-2020 yılları arası için matrah artırımına başvurabilecek.
Vergi cezaları, sigorta primleri, KYK borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işletmeler 2016-2020 yılları arası için matrah artırımına başvurabilecek.
Vergi borçları, sigorta primleri, trafik cezaları, öğrenci kredisi borçları...
Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma olanağı getiren yasa, Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KORONAVİRÜS CEZALARI DEVRE DIŞI
Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak.
İLK TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH AÇIKLANDI
30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.
Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.
Ayrıntılar geliyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK burs sorgulama: KYK bursu ne zaman, saat kaçta yatacak? KYK bursu kesilme...
- Masumlar Apartmanı İnci ayrıldı mı? Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? Yerine gelecek isim...
- 8 Haziran Survivor kim elendi, gitti? Exxen Survivor SMS sıralaması kim birinci? İşte ünlüler gönüller elenen isim...
- EDHO'da sezon finali öncesinde kar boran çıktı! Kimsesizlerin babası gaiplere karışıp gidiyor...
- ATM'den kolayca çekin 2.000 TL'ye çıktı! Halkbank, TEB, Ziraat Bankası, Finansbank! Zaman geçmeden hesaba yatıyor...
- Kefilsiz şartsız kolay kredi imkanı! 750-15.000 TL arasında A101 kredisi veriliyor! 36 ay taksit imkanı...
- 40 bin liraya kadar yardım yapılıyor! Birçok kişi farkında değil! Başvurular e-Devlet üzerinden...
- Ve resmen açıklandı, kredi müjdesi! 5,10,15,20 bin TL başvurana veriliyor! ING, Garanti, Yapı Kredi, Akbank...
- 2021 Karneler ne zaman verilecek? Bu yıl sınıfta kalma var mı, yok mu? MEB son dakika...
- YKS sınav yerleri açıklandı mı? 2021 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT...
- AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021 bütünleme sınavı var mı, yok mu?
- Kritik tarih... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar ve tarihler...