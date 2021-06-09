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Son dakika: KYK borçlarına yönelik flaş gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi... cezaları, sigorta primleri, borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işletmeler 2016-2020 yılları arası için matrah artırımına başvurabilecek.

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Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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Son dakika: KYK borçlarına yönelik flaş gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

cezaları, sigorta primleri, borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanun 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işletmeler 2016-2020 yılları arası için matrah artırımına başvurabilecek.

Vergi borçları, sigorta primleri, trafik cezaları, öğrenci kredisi borçları...

Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma olanağı getiren yasa, Meclis'te kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KORONAVİRÜS CEZALARI DEVRE DIŞI

Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılabilecek. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH AÇIKLANDI

30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

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