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9 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

9 Haziran 'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Alınan tedbirlerin etkisini göstermesi ve aşılama uygulamasının hız kazanmasının ardından vaka sayılarında düşüş gözlemlendi. tarafından açıklamalar gelirken, dikkatli olunması konusunda uyarılarda sürüyor. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2021 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021
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9 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. iyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

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Test sayısı 55 milyon 899 bin 143'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, vefat sayısı 48 bin 341 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısı için kamu ve özel hastanelerin yanı sıra artık aile hekimlerinin de devrede olduğunu belirtti.

Bakan Koca, öğretim üyeleri ve üniversite personeli ile müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerine yarından itibaren Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacağını bildirdi.

İllere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 'da 63,93, 'da 99,50, 'de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre, , , , ve Ankara 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller arasında yer aldı.

, , , ve ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Ali Erbaş, Kovid-19 sürecinde Başkanlığın çevrim içi yaygın din eğitimi faaliyetlerini paylaştı. Erbaş, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımında, salgın sürecinde Başkanlık tarafından yürütülen yaygın din eğitimi faaliyetlerini sürdürdüklerini, din görevlileriyle birlikte Diyanet TV ve çevrim içi platformlarda millete hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

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