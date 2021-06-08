Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kanada'daki saldırıya tepki
Son dakika haberine göre Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kanada'daki Müslüman ailenin öldürülmesine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Saldırıyı yapan kişinin İslamofobik saiklerle saldırıyı gerçekleştirdiği söyleniyor." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kanada'daki Müslüman ailenin öldürülmesine tepki gösterdi.
İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı:
Kanada'da pazar günü beş kişilik bir aile kaldırımda yürürken bir kişinin üzerlerine aracını sürmesiyle saldırıya uğradı.
Saldırıyı yapan kişinin İslamofobik saiklerle saldırıyı gerçekleştirdiği söyleniyor.
Bu İslam düşmanı saldırıları münferit eylemler olarak görmek çok yanıltıcıdır. Bazı siyasilerin ve medyanın İslam düşmanı dil kullanması nefret suçlarını teşvik ediyor.
Kanada'da pazar günü beş kişilik bir aile kaldırımda yürürken bir kişinin üzerlerine aracını sürmesiyle saldırıya uğradı.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 8, 2021
Saldırıyı yapan kişinin İslamofobik saiklerle saldırıyı gerçekleştirdiği söyleniyor.