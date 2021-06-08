Meteoroloji'den milyonlara Temmuz için flaş uyarı! Herkes dikkatli olmalı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıkları ve sağanak yağmurların yanı sıra bir noktaya daha dikkat çekti. Temmuz ayını işaret eden Meteoroloji milyonları uyardı. İstanbul ve Ankara'da önümüzdeki günlerde sağanak yağışlar beklenirken dolu alarmı da verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yağışlı havaların İstanbul dahil birçok ilde devam edeceği belirtildi. Temmuz ayı için önemli bir açıklama yapan Meteoroloji doluya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye genelinde sıcaklıklar haziran ayına rağmen beklenen oranda yükselmedi. Vatandaş ise havaların ne zaman ısınacağını merak ediyor. Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Haziran ayının ilk 15 gününe baktığımızda hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında. Yaz yağmurları devam edecek, haziran sonuna doğru yavaş yavaş ısınma görülecek" dedi.
Serin havanın en önemli nedeninin İskandinav ülkeleri üzerinde oluşan yüksek basınç olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, "Bu basınç genişleyerek bizim bölgelerimize inmeye çalışıyor. Aynı zamanda Rusya ve Ukrayna'ya doğru iniyor. Bunu bir deniz dalgası gibi düşünebilirsiniz. Aşağı indiğinde soğuk hava etkisiyle birlikte hava sıcaklıkları da düşmeye başlar, tekrar yükselir. Haziran ayının ilk 15 gününe baktığımızda mevsim normallerine göre biraz serin geçiyor diyebiliriz. İkinci 15'ten itibaren yavaş yavaş mevsim normallerine ulaşacağız. Yaz yağmurları çeşitli bölgelerde görülecek. Daha çok Marmara'nın güneyi, Ege bölgesinin doğusu, İç Anadolu'da zaman zaman kuvvetli yağış geçitleri yaşanacak" değerlendirmesinde bulundu.
"MEVSİM NORMALLERİNE GÖRE HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜK"
Türkiye'nin haziran sonu itibariyle yavaş yavaş ısınmaya başlayacağını belirten Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, "Mevsim normallerine baktığınızda 2020 haziran ayında en düşük sıcaklık 13.5 santigrat dereceyken, en yüksek sıcaklık 37 santigrat derece civarlarında olmuştur. Şu anda mevsim normallerine göre hava sıcaklığı biraz daha düşük. Bu da İskandinav ülkeleri üzerindeki yüksek basınçtan kaynaklı ve bu serin hava biraz daha devam edecek. Ama haziran sonuna doğru yavaş yavaş ısınma görülecek" diye konuştu.
"TEMMUZDAN İTİBAREN SICAK VE KURAK BİR YAZ BİZİ BEKLİYOR"
Yağışlı ve serin havaya rağmen kuraklık tehdidinin devam ettiğine dikkat çeken Özdemir, "Lokal olarak görülen bu ani yağışlara dikkat etmek gerekiyor. Büyük metropoller üzerinde ani yağışlar görülebilir. Vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasını muhakkak ziyaret edip uyarıları dikkate almalı. Bu yağışlı ve serin havaya rağmen kuraklık geçti diyemeyiz, kuraklık devam ediyor. Çünkü iklimsel değişiklikler ve ısı adalarının oluşumları önemli. Temmuz ayından itibaren sıcak ve kurak bir yaz geçirecek gibiyiz. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni modellere baktığımızda yaza dair öngörümüz daha da belirginleşecek" dedi.
Yaz aylarında ani dolu yağışlarının görülebileceği uyarısında bulunan Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, "Bunda küresel ısınmanın etkisi yüksek. Şehirler üzerinde ısı adalarının oluşması buna bağlı olarak kararsız ve ani yağışların meydana gelmesi nedeniyle bu yaz da ani dolu yağışları göreceğiz" dedi.
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