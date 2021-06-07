Kanada'daki saldırıda İslamofobi şüphesi! 4 kişi hayatını kaybetti

"BU, KANADA TOPRAĞINA YÖNELİK BİR TERÖR SALDIRISIDIR"

Ülkenin ileri gelen Müslüman sivil toplum örgütlerinden Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da, Müslüman aileye yönelik korkunç saldırıdan dolayı dehşete düşüldüğü kaydedilerek adalet çağrısında bulunuldu.

NCCM Başkanı Mustaa Farooq, "İddiaya göre bir adam arabasına bindi, yolda yürüyen Müslüman bir aileyi gördü ve yaşamayı hak etmediklerine karar verdi. Onları tanımıyordu. Bu, Kanada toprağına yönelik bir terör saldırısıdır ve bu şekilde ele alınmalıdır. Hükümeti, terör suçlamalarını göz önünde bulundurmak da dahil olmak üzere, saldırganı yasaların izin verdiği ölçüde yargılamaya çağırıyoruz." ifadelerini paylaştı.

Farooq, 2017 yılında Quebec City'de 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı cami saldırısını hatırlatarak, Kanada'daki Müslümanların İslamofobik şiddete aşina hale geldiğini belirtti ve "İslamofobi nedeniyle bu ailenin kaybı uzun süre derinlere inecek bir acı olacak. Ama bu keder, bizim adaletten ve değişimden yana olduğumuzun zemini olsun." dedi.