Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika müsilaj açıklaması! Marmara Denizi eski haline nasıl dönecek? Kanal İstanbul'da son durum

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Belediyelere her türlü teknik ve maddi destek verilecek. Valilikler koordinasyonunda süreci takip edecek. İmza atan taraflar olarak sorumluluklarımız var. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek boynumuzun borcu.

Ergene havzası, Susurluk Havzası, yine Sakarya'daki kirliğe ilişkin atılacak adımlar var. Menderes Havzasıyla da yatırımlarımız var. Burada Belediyelerimizin de üstüne düşen sorumluluklar var. Çevre işi siyasetin üstündedir. Bu iş devamlılık isteyen bir durumdur.

Biz Marmara Denizi'nin foseptik gibi kullanamayız. O yüzden ileri biyolojik arıtmaya ihtiyacımız var. Onu da boşaltmayalım diyoruz. Yatırım yapacağımız tesislerimiz bunu sağlayacak. İleri biyolojik arıtmaya geçtikten sonra bu atıklarımızı arıtmamız gerekiyor. 3 yıl içinde bu adımlar atılacak. Bu sayede de tüm Marmara'yı korunan alan ilan ederek... açıkçası orada uçan kuşu takip edeceğiz.

Biz tüm Türkiye'de yakın zamanda termik santrallerle ilgili önemli adımlar attık. Filtrelerini zorunlu hale getirdik. Yatırımlarını yaptılar biz de açtık. Marmara'nın durumu daha acil. Çok daha etkin hızlı çalışmak zorundayız.