Covid-19'dan daha sert gelecek!

Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, komisyona yaptığı sunumda; iklim değişikliğinin ve yarattığı etkilerin gözardı edilemeyeceğini belirterek, "Şiddetli bir şekilde de kendini hissettirmeye başladı. Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın yayınlanmasının ardından deneyimlediğimiz süreç bize gösterdi ki iklim değişikliğinin sadece çevresel değil, aynı zamanda politik ve ekonomik sonuçları da olmaktadır. Bu sürecin etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atmanın çoktan gelip geçtiğini hissediyoruz" dedi.