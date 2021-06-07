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HDP'ye yeniden kapatma davası kararı!

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Giriş: 07.06.2021 18:39
Güncelleme:07.06.2021 18:42
Son dakika haberi... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. İddianame, Anayasa Mahkemesine gönderildi. Gönderilen 850 sayfalık iddianamede 500 partili hakkında siyasi yasak talep ediliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç." ifadelerini kullandı.
HDP'ye yeniden kapatma davası kararı!
HDP'ye yeniden kapatma davası kararı!
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