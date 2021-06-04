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Son dakika: Bitlis'te PKK'ya darbe: Gri listeye bir çizik daha! Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; 'nın arananlar listesinde Gri kategoride yer alan -Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten kod adlı  öldürüldü. İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen operasyonda 'te öldürülen 3 teröristten birinin Hikmet Gezici olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Son dakika: Bitlis'te PKK'ya darbe: Gri listeye bir çizik daha! Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında süren Eren-11 operasyonu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici olduğu bildirildi.

GRİ LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bitlis Tatvan kırsalında Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde "GRİ" kategoride yer aldığı tespit edildi.

MİTten PKKya darbe: Listeye bir çizik daha! MİT'TEN PKK'YA DARBE: LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA!
Gri Llsteye bir çizik daha! GRİ LLSTEYE BİR ÇİZİK DAHA!

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