Son dakika: Bitlis'te PKK'ya darbe: Gri listeye bir çizik daha! Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında süren Eren-11 operasyonu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici olduğu bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bitlis Tatvan kırsalında Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde "GRİ" kategoride yer aldığı tespit edildi.