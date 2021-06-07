Son dakika: Eski HDP’li Ahmet Şık’a soruşturma

Marjinal terör gruplarına verdiği destekle tanınan TİP Milletvekili Ahmet Şık, HDP'li Ali Kenanoğlu'yla birlikte Kadıköy'de eylem yaparken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a skandal tehditlerde bulundu. Öte yandan Ahmet Şık, katıldığı bir yayında Türkiye Cumhuriyeti devletinin yıkılması çağrısı yaptı. Küstah çağrıya sosyal medyadan tepkiler yağdı. 27. dönem milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı resen soruşturma başlatıldı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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