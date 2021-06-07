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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çöp skandalı! Günlerdir toplanmıyor

yönetimindeki CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne vatandaştan tepki giderek büyüyor. Türkiye’nin önemli turizm noktalarından biri olan ’de çöp krizi yaşanıyor. CHP yönetimindeki belediyenin günlerdir çöpleri toplamaması nedeniyle atıklar, konteynerler yerine yollara bırakılıyor.

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Giriş Tarihi: 07.06.2021 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çöp skandalı! Günlerdir toplanmıyor

Türkiye'nin önemli turizm noktalarından biri olan Çeşme'de çöp krizi yaşanıyor. CHP yönetimindeki belediyenin günlerdir çöpleri toplamaması nedeniyle atıklar, konteynerler yerine yollara bırakılıyor.

İzmir'in Çeşme Belediyesi'nde toplanmayan çöpler, Türkiye'nin en önemli turizm merkezini çöplüğe çevirdi.

CHP yönetimindeki belediyenin, atıkları toplamaması nedeniyle konteynerlerden taşan çöpler yolları kaplamış durumda.

Çöpler, ısınan havalarla birlikte kötü kokuya da neden olurken, bölge sakinleri belediyenin henüz bir çalışma başlatmamış olmasına tepki gösteriyor.

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