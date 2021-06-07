CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çöp skandalı! Günlerdir toplanmıyor
Tunç Soyer yönetimindeki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne vatandaştan tepki giderek büyüyor. Türkiye’nin önemli turizm noktalarından biri olan İzmir Çeşme’de çöp krizi yaşanıyor. CHP yönetimindeki belediyenin günlerdir çöpleri toplamaması nedeniyle atıklar, konteynerler yerine yollara bırakılıyor.
Türkiye'nin önemli turizm noktalarından biri olan İzmir Çeşme'de çöp krizi yaşanıyor. CHP yönetimindeki belediyenin günlerdir çöpleri toplamaması nedeniyle atıklar, konteynerler yerine yollara bırakılıyor.
İzmir'in Çeşme Belediyesi'nde toplanmayan çöpler, Türkiye'nin en önemli turizm merkezini çöplüğe çevirdi.
CHP yönetimindeki belediyenin, atıkları toplamaması nedeniyle konteynerlerden taşan çöpler yolları kaplamış durumda.
Çöpler, ısınan havalarla birlikte kötü kokuya da neden olurken, bölge sakinleri belediyenin henüz bir çalışma başlatmamış olmasına tepki gösteriyor.
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