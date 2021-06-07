İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan AB'ye net mesaj: Her türlü terör destekçiliğini bertaraf edeceğiz

Sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli mesajlar veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bugün, Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; üye ülkelerin herhangi birinin talebiyle terör içerikleri aklınıza gelen tüm uluslararası dijital platformlardan en fazla 1 saat içinde kaldırılacak. Aksi halde söz konusu platformlara cezai yaptırım uygulanacak." dedi.

"SİBER VATAN EGEMENLİK HAKKIMIZDIR"

Altun mesajında "AB söz konusu olunca "terör içeriklerinin kaldırılması" demokratik ama 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" söz konusu baskıcılık öyle mi? Siber Vatan egemenlik hakkımızdır." ifadelerine yer verdi.

"ALGI OPERASYONLARINI BERTARAF EDECEĞİZ"

Fahrettin Altun, "Vatandaşlarımızın dijital platformlarda yaşadığı mahremiyet ihlallerine, mağduriyetlerine karşı tüm haklarını koruyacağız. Bilinmeli ki her türlü terör destekçiliğini, dezenformasyon, algı operasyonlarını aynı kararlılıkla bertaraf edeceğiz." açıklamasında bulundu.

