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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı erkene alındı! Gündem: Salgında son durum

Son dakika haberi... Kabine Toplantısının tarihi nedeniyle öne çekildi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Haziran Perşembe günü Başkan liderliğinde toplanacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı erkene alındı! Gündem: Salgında son durum

Kabinesi, 10 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak.



Başkan Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak 'ne katılmak üzere 'nın başkenti 'e gidecek.



İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

SALGINDA SON DURUM ELE ALINACAK

'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi mücadele olacak. Toplantıda, koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.



Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.

Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.



NATO LİDERLER ZİRVESİ

Başkan Erdoğan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki 'nda 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde ile görüşmesi planlanıyor.

Başkan Erdoğan'ın zirveye katılacak diğer liderlerle ikili görüşmeleri de öngörülüyor.

Normalleşme süreci masada NORMALLEŞME SÜRECİ MASADA

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