Son dakika: Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik: Sizi ağırlamayı dört gözle bekliyorum
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, "Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan millî sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar! Sizi Milletin Evi’nde ağırlamayı dört gözle bekliyorum." mesajını paylaştı.
Başkan Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar. Sizi milletin evinde ağırlamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımında, "Teşekkürler çocuklar" başlığıyla sporcuların isimleri ve kazandıkları kategoriler de yer aldı.