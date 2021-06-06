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Son dakika: Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye seçimini kim kazandı? AK Parti ne kadar oy aldı?

haberi... ’ın ilçesine bağlı Güney beldesinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre partilerin aldığı oy oranları belli oldu. Buna göre seçimde bin 24 oy ile ipi göğüslerken, seçimde tek bir oy alan (TKP) adayı ise tek bir oy aldı. İşte AK Parti'den seçimi kazanan isim...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Son dakika: Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye seçimini kim kazandı? AK Parti ne kadar oy aldı?

Yapılan oylama sonucuna göre 1024, (BBP) 504, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 29, 23, Gelecek Partisi 17, 7, 4, 'nin (TKP) adayı 1 oy alırken, geçersiz oy sayısı ise 103 oldu.

Bin 830 seçmenin olduğu beldede bin 704 kişi sandık başına gitti.

Kullanılan oylardan 103'ü geçersiz sayılırken, 126 kişi ise oy kullanmadı.

Bu sonucu göre belde seçime katılım oranı yaklaşık yüzden 87 oldu.

Kullanılan oyların yüzde 63'ünü ise AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı alarak 7 yıl aradan sonra belediye başkanı oldu.

Seçimin kazananı AK Parti... SEÇİMİN KAZANANI AK PARTİ...

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