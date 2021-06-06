Suç örgütü lideri Peker'in ismi ilk olarak 2016'da nasıl ortaya atıldı? Suç örgütü liderini Türkiye'de kimler gündem yapıyor?

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Tayiz, "Bu işi somutlaştırmamız gerekiyor. 12 Ekim 2016'da Pentagon danışmanı ve aynı zamanda FETÖ'nün şefi konumundaki Michael Rubin Peker'i işaret etmişti. Diyor ki, 'Erdoğan Ergenekon'u da bertaraf etti, FETÖ'yü de dabertaraf etti şimdi kimle devreye girecek! Peker ile kavga edecek.'" şeklinde konuştu.

Türkiye düşmanlarının tek bir çatı altında toplandığını vurgulayan Tayiz, "Darbe girişiminden sonra söylenen sözler bunlar. Yani bu 2016'dan beri pişirilen bir senaryo. Hikayeyi yazdılar. Rubin Irak'ın düşürülmesi için çalışan bir isim. 15 Temmuz darbe girişiminde de birlikte çalıştılar şimdi de Türkiye'nin düşmesi için çalışan bir isim. Başkan Erdoğan ve 20 yıllık iktidarlık dönemini yan yana getiremeyeceğiniz tek şey mafyadır." ifadelerine yer verdi.