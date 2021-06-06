07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Suç örgütü lideri Peker'in ismi ilk olarak 2016'da nasıl ortaya atıldı? Suç örgütü liderini Türkiye'de kimler gündem yapıyor?

Suç örgütü lideri Peker'in ismi ilk olarak 2016'da nasıl ortaya atıldı? Suç örgütü liderini Türkiye'de kimler gündem yapıyor?

Sabah Gazetesi Haber Müdürü ve Akşam Gazetesi yazarı A Haber canlı yayınında siyaset, siyaset, gladyo ve mafya üçgenini değerlendirdi. Peker'in kimler tarafından kullanıldığını açıklayan gazeteciler, Erdoğan düşmanlığıyla farklı kutupların bir noktada buluştuğunu dile getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
ABONE OL
Suç örgütü lideri Peker'in ismi ilk olarak 2016'da nasıl ortaya atıldı? Suç örgütü liderini Türkiye'de kimler gündem yapıyor?

A Haber'de suç örgütü Peker'in saldırılarını değerlendiren Sabah Gazetesi Haber Müdürü ve Akşam Gazetesi yazarı , olayların perde arkasını deşifre etti.

KİMLER GÜNDEMDE TUTUYOR?

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, Peker'in farklı kutuplarla birlikte saldırıya geçtiğini dile getirdi.

Suç örgütü liderinin kimler tarafından gündemde tutulduğunu açıklayan Karaman, "Google'a Sedat Peker yazdığımda YouTube videoları yerine bakın neler çıkıyor. T24 almış videoyu koymuş. 2. sırada Nevşin Mengü ardından Ruşen Çakır, Halk TV, Tele1. Suç örgütü lideri Peker ile yan yana koyamacağın isimler nasıl oluyor da bunun sesi oluyor. Erdoğan düşmanlığı hepsini aynı noktada birleştiriyor." şeklinde konuştu.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ PEKER'İN YAPACAKLARI 2016'DA ABD'DE KİM TARAFINDAN SÖYLENDİ?

Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz 5 yıllık çalışmanın detaylarını A Haber'de açıkladı.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Tayiz, "Bu işi somutlaştırmamız gerekiyor. 12 Ekim 2016'da Pentagon danışmanı ve aynı zamanda FETÖ'nün şefi konumundaki Michael Rubin Peker'i işaret etmişti. Diyor ki, 'Erdoğan Ergenekon'u da bertaraf etti, FETÖ'yü de dabertaraf etti şimdi kimle devreye girecek! Peker ile kavga edecek.'" şeklinde konuştu.

Türkiye düşmanlarının tek bir çatı altında toplandığını vurgulayan Tayiz, "Darbe girişiminden sonra söylenen sözler bunlar. Yani bu 2016'dan beri pişirilen bir senaryo. Hikayeyi yazdılar. Rubin Irak'ın düşürülmesi için çalışan bir isim. 15 Temmuz darbe girişiminde de birlikte çalıştılar şimdi de Türkiye'nin düşmesi için çalışan bir isim. Başkan Erdoğan ve 20 yıllık iktidarlık dönemini yan yana getiremeyeceğiniz tek şey mafyadır." ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA