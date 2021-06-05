Son dakika: Şırnak'ta zehir tacirlerine operasyon! 209 kilogram eroin ele geçirildi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir depoda batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanan uyuşturucu madde bulunduğuna dair istihbari bilgi alınması üzerine yapılan operasyon düzenlendi.