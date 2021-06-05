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Son dakika: Şırnak'ta zehir tacirlerine operasyon! 209 kilogram eroin ele geçirildi

Son dakika haberleri... Terörün finans kaynağına ağır darbe indirildi. 'ta zehir tacirlerlne yönelik operasyonda 209 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. İşte haberin detayları...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2021
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Son dakika: Şırnak'ta zehir tacirlerine operasyon! 209 kilogram eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak'ın ilçesinde bir depoda batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanan uyuşturucu madde bulunduğuna dair istihbari bilgi alınması üzerine yapılan operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 7 adet koli içerisinde 406 paket halinde toplam 209 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheli, haklarında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

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