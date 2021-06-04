04 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı

MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı

, 'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişinin, 'nin ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2021
ABONE OL
MSB duyurdu! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA