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İzmir itfaiyesindeki skandalda flaş gelişme! "Merak ettiklerini söyleyince bindirdik"

CHP'li İzmir 'ne ait Toros Eğitim Merkezinde kayda geçen skandal görüntüler tepkilere neden oldu. 3 kadının yer aldığı görüntülerde kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise aracın arkasına tutunarak seyahat ettiği görüldü. Skandal sonrası 1 itfaiye personeli açığa alındı. Belediyeye ait şirkete bağlı 3 personel hakkında ise disiplin soruşturması başlatıldı. İtfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve eğitim amaçlı kullanılan itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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İzmir itfaiyesindeki skandalda flaş gelişme! Merak ettiklerini söyleyince bindirdik

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Toros Eğitim Merkezinde kayda geçen skandal görüntülerin tepki çekmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Olay, 30 Mayıs'ta, ilçesine bağlı 'nde meydana geldi.

İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i, itfaiye aracının direksiyonuna geçip, kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak, yolculuk yaptı.

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Bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

BİR PERSONEL AÇIĞA ALINDI

Görüntüler sonrası 1 itfaiye personeli, açığa alındı. Belediyeye ait şirkette sözleşmeli personel olan ve İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan 3 kişi de itfaiyedeki işlerine son verilip, kayıtlı oldukları şirkete gönderildi. Bu 3 kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

"MERAK ETTİKLERİNİ SÖYLEYİNCE BİNDİRDİK"

Öte yandan itfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Merkezde bulunan bu itfaiye aracının ise eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi.

Ayrıca görüntüleri paylaşan 3 kadın, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.

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İzmir itfaiyesinde skandal! Bu izini kim verdi?
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