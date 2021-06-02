İzmir itfaiyesinde skandal görüntüler! 3 kadın aracı kullanıp video çektiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Eğitim Merkezi’nde büyük bir skandal yaşandı. 3 kadın buraya giderek iftaiye aracını kullanıp video çekti. Görüntülerde kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer aracın arkasında seyahat ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Eğitim Merkezi'nde 3 kadın tarafından kaydedilen video sosyal medyada gündem oldu.
Devletin itfaiye araçlarını kullanabilecek kadar cesurca hareket eden kadınların davranışları büyük tepki çekerken, görüntüler kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.
Yangın anında bazı durumlarda saniyelerle yarışması gereken yangın söndürme araçlarında kadınların nasıl olup da böyle video çekebildikleri merak konusu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki var.
BİRİ ARACI KULLANDI, DİĞERLERİ ARKADA SEYAHAT ETTİ
Toros Eğitim Merkezi'nde çekilen videoda, kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise araca asılarak arkada seyahat ederken görülüyor.
"YANGIN VAR DEDİLER GELDİK"
Toros Yangın Eğitim Merkezi'nde çekilen videoda, kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi de aracın arkasına asılarak seyahat etti. Kadınların aracı kullandığı esnada, yolcu konumunda ve aracın arkasında bir itfaiye personelinin yer aldığı görüldü. Öte yandan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların 'Yangın var dediler geldik' ifadesi ise dikkat çekti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından gelen tepkilere cevap veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi resmi hesabı, "Merhaba, halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.
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