İzmir itfaiyesinde skandal görüntüler! 3 kadın aracı kullanıp video çektiler

"YANGIN VAR DEDİLER GELDİK"

Toros Yangın Eğitim Merkezi'nde çekilen videoda, kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi de aracın arkasına asılarak seyahat etti. Kadınların aracı kullandığı esnada, yolcu konumunda ve aracın arkasında bir itfaiye personelinin yer aldığı görüldü. Öte yandan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan kadınların 'Yangın var dediler geldik' ifadesi ise dikkat çekti.