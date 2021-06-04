15 Temmuz şehidinin babasından Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "O alçak Selahattin Demirtaş’a onurlu siyasetçi diyebiliyor"

AVUKATI KONUŞTU

Kararı kabul etmediklerini söyleyen Yahya Kemal Yiğit'in avukatlarından Ramazan Bedir, "Bugün itibari ile Cennet Yiğit kardeşimizin sanık olarak yargılanan babası Yahya yiğit 'mala zarar verme' ve 'yaralama' suçundan beraat etti. 'Hakaret' suçundan ise 2 bin 180 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Burada ajanstan gelen bilirkişi raporu istinaden mahkeme hakaretin varlığını kabul etti. Karar yanlış bir karar. Yani alçak ve hainler gibi sözlerin hakaret mi? Yoksa olayın olduğu yerin şehitlik olması hasebiyle, seçimlerden kısa bir süre olması hasebiyle ve CHP belediye başkanı adayı, ilçe başkanı ve meclis üyesi adayına yönelik olmasından dolayı biz hakarete vücut vermeyeceğini ifade ettik. Bunu söylerken de tüm hukuk sistemlerinin kabul ettiği ilke kararından bahsettik. Siyasetçilerin eleştiri noktasında daha da geniş yorumlanması ve eleştiri sınırlarının daha da geniş tutulması noktasındaki tüm hukuk sistemlerinin kabul etmiş olduğu bir ilkeden bahsettik. Mahkeme bu ilkeyi kabul etmedi. Bizde bu kararı kabul etmiyoruz. Müvekkilimiz 2 ayrı suçtan da beraat etti. O yönden kararında isabetli olduğunu ifade edelim. Bunun değerlendirmesini bir üst mahkeme tabi ki yapacaktır. Biz davanın bitmesi hasebiyle mutluyuz. Biz bu davayı bir üst mahkemeye taşıma noktasında takibimizi devam ettireceğiz. Müvekkilimizin söylemleri ya da tepkileri bir hakaret midir? Yoksa bir tepki midir? Bir şehit babasının tepkisi midir? Ben artık vicdanen ve hukuken bir yere oturtmaktan kendi kendime imtina ediyorum. Bir tepki olarak biz bunu ifade ediyoruz. Bu bir hakaret değildir. Siz bunu hakaret olarak kabul ettiyseniz de bunu bedeli 2 bin 180 TL imiş. Hukuk herkese her zaman lazım" dedi.