Şehit babası Yahya Kemal Yiğit! "CHP'lilerden özür dilemeyeceğim"

Avukat Ramazan Bedir ise, "CHP'nin avukatı olduğunu söyleyen meslektaşımız CHP tüzel kişiliğinden özür dilemesini istedi. Bunun üzerine ben de mahkeme hakimine 'kimden özür dileyeceğiz' sorusunu yönelttim. CHP'nin avukatı meslektaşım da, 'CHP'den' şeklinde beyanda bulundu. İddianamede CHP müşteki değil. Dolayısıyla bizim CHP'den özür dileyecek hiçbir şeyimiz yok. Müvekkilim ciğeri yanan şehit babası olarak ifadede bulundu. Düşünce, ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Şehitleri anma programında şehit babasının düşüncelerini ifade etmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Özür dilenecek bir şey yok" diye konuştu.

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