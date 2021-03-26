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Şehit babası Yahya Kemal Yiğit! "CHP'lilerden özür dilemeyeceğim"

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende CHP ilçe başkanı ve belediye başkan adayına tepki gösteren şehidi 'in babası 'in, 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından açılan davada yargılanmasına devam edildi. Sanık Yiğit, duruşmada CHP'lilerin özür dilemesi teklifini kabul etmedi. Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Yahya Kemal Yiğit, "Ben bu vatana bir evlat verdim. Binlerce evlat vermeye hazırım. Bundan da şeref duyuyorum. Onlardan özür dilemektense samimi olarak söylüyorum, gider o teröristin kurşununa hedef olurum; ama onlardan yine özür dilemem. Ömrümün sonuna kadar bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Şehit babası Yahya Kemal Yiğit! CHP'lilerden özür dilemeyeceğim

Bünyan'da 30 Mart yerel seçimleri öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte düzenlenen törene katılan CHP İlçe Başkanı ve CHP belediye başkan adayı 'a, 'nün darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı 'in babası tepki gösterdi.

Marzıoğlu ve Navruz'un şikayeti üzerine şehidinin babası Yahya Kemal Yiğit hakkında Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından dava açıldı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmada şehit Cennet Yiğit'in sanık babası , avukatı , şikayetçi CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve avukatı hazır bulundu.

Davada CHP'lilerin avukatı, şehit babasının müvekkilleri ve CHP tüzel kişiliğinden özür dilemesi halinde şikayetlerinden vazgeçeceklerini söyledi.

Şehit babası Yiğit, özür dileme teklifini reddetti. Mahkeme heyeti, olay gününe ilişkin görüntülerin bilirkiş tarafından incelenerek rapor haline getirilmesi için duruşmayı erteledi.



"ÖZÜR DİLENECEK BİR ŞEY YOK"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Yahya Kemal Yiğit, "Ben bu vatana bir evlat verdim. Binlerce evlat vermeye hazırım. Bundan da şeref duyuyorum. Onlardan özür dilemektense samimi olarak söylüyorum, gider o teröristin kurşununa hedef olurum; ama onlardan yine özür dilemem. Ömrümün sonuna kadar bunlarla mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

Avukat Ramazan Bedir ise, "CHP'nin avukatı olduğunu söyleyen meslektaşımız CHP tüzel kişiliğinden özür dilemesini istedi. Bunun üzerine ben de mahkeme hakimine 'kimden özür dileyeceğiz' sorusunu yönelttim. CHP'nin avukatı meslektaşım da, 'CHP'den' şeklinde beyanda bulundu. İddianamede CHP müşteki değil. Dolayısıyla bizim CHP'den özür dileyecek hiçbir şeyimiz yok. Müvekkilim ciğeri yanan şehit babası olarak ifadede bulundu. Düşünce, ifade özgürlüğünden bahsediyorsunuz. Şehitleri anma programında şehit babasının düşüncelerini ifade etmesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Özür dilenecek bir şey yok" diye konuştu.

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