Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına sert tepki!

İşte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar:

HAYSİYETSİZCE BİR İFTİRA

Beni doğrudan itham eden bir iftirada bulunmuştur. yalan olduğunu bildiği halde yaptığı bir iftiradır. Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi bunaklık içinde olduğunu, bunu bilerek yapıyorsa bunun haysiyetsizlik olduğunu söyledim.

10 bin dolar kimdir açıklansın diyorlarsa açıklansın. Ama konumuz o değil. Bunu ifade eden de bilen de ben değilim.

Biz de ilgili uygun bir şekilde sorduk. Meselemiz bana yönelik iftira. Partide talimat verdiği arkadaşlarının bana saldırırken bu konuya değinmeleri Kılıçdaroğlu'nun dediklerinin açıklanamaz olduğunu gösteriyor. Alçak saldırının sahibi olarak görüyorum.