Son dakika: Ahmet Davutoğlu da Ali Babacan'ı yalanlıyor! İhanet etti köşeye sıkıştı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Ankara Milletvekili olduğu dönemde, Cumhurbaşkanı adaylığı için Millet İttifakı'nın çatı aday olarak çıkarmaya çalıştığı Abdullah Gül'ü desteklediğini, görüşmelerin tam göbeğinde olduğunu canlı yayında itiraf etmişti.

Babacan, 'ihanetin itirafı' olarak yorumlanan ve milyonların tepkisini çeken açıklaması sonrası çark ederek yeni bir açıklama yaptı. Babacan, öncelikli adayının her zaman Abdullah Gül olduğunu, onun aday olmamasının kesinleşmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek verdiğini ifade etti.



Babacan, görüşmeleri gizli yapmadığını da savundu.

Türkiye'nin tepkisini çeken ihanet ile ilgili bugün Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi ve Milliyet Yazarı Zafer Şahin, dikkat çeken ifadeleri kaleme aldı. Selvi, AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran ve sık sık hükümeti hedef alan Ahmet Davutoğlu'nun bile Ali Babacan'ı yalanladığına dikkat çekti.

Zafer Şahin ise, Erdoğan'ın adaylığının çok uzun zaman önce belli olduğunu, Babacan'ın Erdoğan'ın adaylıktan çekilmesi ile ilgili nasıl bir beklentisinin olduğunu sordu.