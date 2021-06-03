Eski CHP'li Sarıgül'den dikkat çeken sözler: ABD Türkiye'deki muhalefete para gönderiyor

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın "muhalefeti desteklemeliyiz" sözlerini hatırlattı

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyası sırasında Türkiye'deki muhalefet partilerine destek verileceğine yönelik sözlerini anımsatan Sarıgül, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"ABD MUHALEFETE MADDİ DESTEKTE BULUNDU"

ABD yönetiminin Türkiye'de muhalefete maddi destekte bulunduğunu öne sürdü. Biden'ın sözleri için "ABD yetkilileri, Türkiye üzerinde böyle bir konuşma yapma hakkına asla ve asla sahip değilsiniz" diyen Sarıgül, sözlerinin devamında ABD'ye seslendi:

'Demokrasi, şeffaflık, dürüstlük ve başka ülkelerin içişlerine karışmıyorum' diyen ABD, Türkiye'de hangi muhalefet partisine maddi destek verdiyse onu mutlaka ve mutlaka açıklamalıdır.

JOE BİDEN NE DEMİŞTİ?

ABD'de Donald Trump'ın rakibi olan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı adeta hedef gösteren skandal açıklamalara imza attı. Biden, Başkan Erdoğan'ı devirmek için muhalefete akıl verirken birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Biden, ''Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız.' ifadelerini kullandı. Biden'ın skandal açıkmalarına CHP, HDP-PKK ve FETÖ'cüler dışında tepki yağdı.