Asırlık vaat Filyos Limanı yarın Başkan Erdoğan tarafından hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılışı planlanan Filyos Limanı'na ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'yi kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu ve haberleşme altyapısıyla büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları büyük bir heyecan ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Mavi Vatan"da güçlenen hakimiyetin bir nişanesi olan Filyos Limanı'nın da ülkenin gurur projeleri arasında yer aldığını söyledi.

Karaismailoğlu, "Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan "Anadolu'da Genel Üretim Raporu"nda dahi yer alan, 150 yıllık hayalimiz Filyos Limanı Projesi'ni hayata geçirmek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetlerine nasip oldu." dedi.